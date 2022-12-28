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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيراتو مستعملة بسعر يبدأ من 220 ألف جنيه |صور

كيا سيراتو موديل
كيا سيراتو موديل 2010

تعتبر السيارة كيا سيراتو موديل 2010 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية وأكثرها مبيعاً في السوق المصرية، ويعود ذلك لاعتماديتها، واقتصاديتها، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، ورخص ثمنها.

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وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبه من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

 

كيا سيراتو موديل 2010

مواصفات كيا سيراتو موديل 2010

تعتمد السيارة كيا سيراتو موديل 2010 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، تصل قوته الى 124 حصانًا، وتصل السرعة القصوى لمحرك السيارة إلى 155 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتتراوح السرعة القصوى الى 180 حتى 190 كيلومترًا في الساعة، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 140 ألف جنيه.

 

تتوفر السيارة كيا سيراتو موديل 2010 بعدد من الكماليات مثل وأنظمة السلامة مثل نظام تثبيت السرعة، وأدوات تحكم في الصوت مثبتة على عجلة القيادة، ومدخلات إضافية و USB، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

كيا سيراتو موديل 2010

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2010

ويبدأ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب نوع وموديل السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

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