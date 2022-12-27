للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ BMW 320I بالدولار

تقدم العلامة التجارية BMW العديد من الإصدارات القوي بفئة السيدان ومن وتعتبر 320I بداية من إصدار 2019 حتى إصدار 2022 أبرز إصدارتها المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات المغتربين.

BMW 320I

تتحدد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

BMW 320I

قيمة الوديعة البنكية لسيارة سيارة BMW 320I بالدولار بداية بموديل 2019 حتى موديل 2022:

سيارة BMW 320I موديل 2019 بقيمة قدرها 12,372 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 73,429 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW 320I موديل 2020 بقيمة قدرها 13,977 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 82,955 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW 320I موديل 2021 بقيمة قدرها 15,136 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 89,837 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW 320I موديل 2022 بقيمة قدرها 17,265 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 102,267 دولار (بدون اتفاقيات دولية)