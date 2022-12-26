للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ تسلا موديل 3 | صور

تأتي سيارات العلامة التجارية المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية "تسلا" في صدارة السيارات الكهربائية المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مباردة إعفاء سيارات المغتربين من الرسوم مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

تسلا موديل 3 إصدار 2023

تتحدد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

تسلا موديل 3 إصدار 2023

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد لـ تسلا موديل 3 بالدولار بداية بإصدار 2023 حتى 2019:

تسلا موديل 3 إصدار 2023 بقيمة قدرها 10,336 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 10,336 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

تسلا موديل 3 إصدار 2022 بقيمة قدرها 9,660 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 9,660 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

تسلا موديل 3 إصدار 2021 بقيمة قدرها 7,854 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 7,854 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

تسلا موديل 3 إصدار 2020 بقيمة قدرها 7,056 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 7,056 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

تسلا موديل 3 إصدار 2019 بقيمة قدرها 6,300 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 6,300 دولار (بدون اتفاقيات دولية)