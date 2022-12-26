حصاد 2022.. أبرز سيارات الهاتشباك في السوق المصري | صور

شهد السوق المصري خلال عام 2022 تواجد العديد من سيارات الهاتشباك المميزة بتجهيزات قوية، وتصميم شبابي مناسب لجميع الفئات العمرية، وخاصة فئة الشباب، ورغم تفوق سيارات السيدان والكروس أوفر عليها في المبيعات؛ إلا أنها ما زالت تحافظ على مكانتها.

سيات ابيزا موديل 2022

سيات ابيزا موديل 2022

حصلت السيارة سيات ابيزا موديل 2022 على محرك 3 أسطوانات، 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DSG يتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، وتتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار سيات أبيزا موديل 2022

الفئة الأولى STYLE بسعر 595,000 ألف جنيه.

الفئة الثانية EXPERIENCE بسعر 680,000 ألف جنيه.

فيات 500 موديل 2022

فيات 500 موديل 2022

تتوفر السيارة فيات 500 موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 182 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية.

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2022

الفئة الأولى PANORAMA بسعر 470,000 جنيه

الفئة الثانية CABRIO بسعر 525,000 جنيه

سوزوكي سويفت موديل 2022

سوزوكي سويفت موديل 2022

جاءت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك يتألف من 4 أسطوانات، بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 84 حصان، و 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه المواصفات تتسارع السيارة انطلاقاً من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.9 ثانية.

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 في مصر

سوزوكي سويفت 2022 الفئة الأولى بسعر 349.900 ألف جنيه

سوزوكي سويفت 2022 الفئة الثانية بسعر 359.900 ألف جنيه

هيونداي I20 موديل 2022

هيونداي I20 موديل 2022

تعمل السيارة هيونداي I20 موديل 2022 ميكانيكًا بمحرك 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات.

أسعار هيونداي I20 موديل 2022

الفئة الاولى SPIRIT موديل 2022 بقيمة قدرها 485,000 جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC موديل 2022 بقيمة قدرها 515,000 جنيه.

الفئة الثالثة ELITE موديل 2022 بقيمة قدرها 535,000 جنيه.

الفئة الرابعة ULTIMATEموديل 2022 بقيمة قدرها 555,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2022

فيات تيبو موديل 2022

حصلت السيارة فيات تيبو موديل 2022 على علبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 6 سرعات، ومحرك ينتج قوة تصل الى 110 أحصنة، رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ومنظومة دفع أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر، تبلغ سرعتها القصوى نحو 192 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 11.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.3 لتر عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2022

الفئة الأولى هاتشباك بسعر 599,900 جنيه.

الفئة الثانية هاتشباك بسعر 679,000 ألف جنيه.

رينو ستيب واي موديل 2022

رينو ستيب واي موديل 2022

تعتمد السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 يعمل مع محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وقوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات، وتتسارع انطلاقاً من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية.

أسعار رينو ستيب واي موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 424,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 434,000 جنيه

فولكس فاجن جولف موديل 2022

فولكس فاجن جولف موديل 2022

وتعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثوان، وتقدر نسبة استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 4.7 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2022

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بعد الزيادة نحو 950,000 جنيه.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

تعتمد السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، 65 حصانا، سعة 1000 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن/متر، بالإضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كيلو متر، بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات للفئة الرابعة، حيث يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى بلغت 140 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022

الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 249.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال بقيمة قدرها 259.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال بقيمة قدرها 269.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 299.900 ألف جنيه

هيونداي i10 موديل 2022

هيونداي i10 موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي i10 موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 117 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 5 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي.

أسعار السيارة هيونداي i10 موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي i10 موديل 2022 بسعر 375,000 جنيه.

الفئة الثانية هيونداي i10 موديل 2022 بسعر 385,000 جنيه.

اوبل كورسا موديل 2023

اوبل كورسا موديل 2023

زوّدت السيارة اوبل كورسا 2023 بمحرك 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة سداسي الأداء، بينما يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في غضون 8.7 ثانية.

وتقدم السيارة اوبل كورسا 2023 بسعر يتراوح بين 519.990 جنيه و 549.990 جنيه.