الاتحاد الأوروبي يدعم باكستان بـ87 مليون يورو .. فيديو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن الاتحاد الأوروبي أعلن تقديم 87 مليون يورو لباكستان، بهدف دعم النمو الاقتصادي الأخضر والشامل، والوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز القوى العاملة الماهرة في باكستان وتعد هذه الحزمة جزءًا من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لباكستان في عملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد الفيضانات، وستعمل الحزمة على تحسين سلاسل القيمة الزراعية، وتوفير الوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز توافر القوى العاملة الماهرة .

ووقع الدكتور كاظم نياز، سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية والدكتورة رينا كيونكا، سفيرة الاتحاد الأوروبي اتفاقيات لثلاثة برامج تنموية جديدة بتمويل 87 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وجرى تصميم البرامج الثلاثة بالتعاون الوثيق مع الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات.

تعد البرامج جزءًا من جهود التنسيق الأوسع التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التي تتجسد من خلال مبادرة فريق أوروبا، كما يساهمون أيضًا في البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، وهي الاستراتيجية الأوروبية لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل ولتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.