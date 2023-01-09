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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"ابني أديبًا"

تحت رعاية قرينة الرئيس.. خريجو مبادرة التنسيقية يتقدمون بأعمالهم في مسابقة المبدع الصغير

صدى البلد

قدم عدد من أطفال مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "أبني أديباً " من خريجي المرحلة الأولى للمبادرة في مسابقة المبدع الصغير التي تعتبر من أكبر وأهم مسابقات المواهب للأطفال على مستوى الجمهورية برعاية السيدة انتصار السيسي.


وأكد عدد من الأطفال رغبتهم في تقديم أعمالهم بعدما زادت ثقتهم في أنفسهم ومواهبهم بعد تلقيهم التدريب في مبادرة ابني أديبا.


وأضاف عدد من الراغبين في المشاركة أن كل ما يهمهم هو أن يقدموا كل ما لديهم وما تعلموه في كل مناسبة لإثبات أن مصر بها مواهب حقيقية سيكون لها مكان في مستقبل الأمم.


يذكر أن مبادرة ابني أديبا هو مشروع لتطوير مواهب الأطفال في الكثير من المجالات المتنوعة من سن 6 سنوات وحتى 14 سنة أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


فيما استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تطوير مواهب النشء في مجالات الكتابة الأدبية وصناعة الرسوم المتحركة والرسم ويتم التجهيز لمرحلة جديدة تستهدف تطوير مواهب أخرى لنفس الدفعة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرسوم المتحركة انتصار السيسى مواهب الأطفال المبدع الصغير

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