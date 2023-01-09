أزمة كبيرة.. جورجيا ترفض إعادة الأسلحة إلى أوكرانيا |تفاصيل

ترفض جورجيا تسليم الأسلحة التي زودتها كييف وسط الصراع مع روسيا، حسبما ادعى القائم بالأعمال الأوكراني، أندريه كاسيانوف، اليوم الاثنين.

وقال كاسيانوف لوسائل إعلام أوكرانية، إن “الجانب الأوكراني ثابت في طلباته لجميع شركائه الدوليين، بما في ذلك جورجيا، لتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة. وعلى وجه التحديد، طلبت كييف إعادة أنظمة بوك [المضادة للطائرات]، التي نقلتها أوكرانيا إلى جورجيا خلال حرب عام 2008”.

ووفقا لكاسيانوف، بصرف النظر عن أنظمة بوك، طلبت أوكرانيا أيضا من جورجيا توفير قاذفات “جافلين” المضادة للدبابات أمريكية الصنع. ولم تتم الموافقة على النقل المحتمل من قبل الولايات المتحدة فحسب، بل تلقت تبليسي أيضا عرضا من واشنطن لاستبدال مخزونها من جافلين “بأنظمة أحدث”، كما ادعى الدبلوماسي.

وأضاف كاسيانوف “على الرغم من حقيقة أن الحكومة الجورجية رفضت رفضا قاطعا تقديم مساعدات عسكرية، فإن أوكرانيا تعارض استخدام هذه القضية في النزاعات السياسية الداخلية وترفض أي اتهامات بمحاولات جر جورجيا إلى حرب مع روسيا”، رافضا الدعوات المتكررة لتبليسي لفتح جبهة ثانية ضد موسكو، والتي عبر عنها كبار المسؤولين الأوكرانيين.

وتم إجراء إحدى هذه الدعوات في وقت مبكر من الصراع الروسي الأوكراني من قبل سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، الذي اتهم جورجيا بالتصرف بشكل غير مناسب، وقال إن صراعا جديدا محتملا حول أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، التي انفصلت عن تبليسي في 1990s وتم الاعتراف بها على أنها مستقلة من قبل روسيا في أعقاب حرب 2008، “سيساعدنا بالتأكيد”.