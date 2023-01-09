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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تصدم أوكرانيا وترفض طلبها بشأن المساعدة العسكرية

ألمانيا واوكرانيا
ألمانيا واوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، اليوم الاثنين، إن الحكومة الألمانية لا تعتزم حاليًا تزويد أوكرانيا بدبابات القتال الألمانية ليوبارد 2.

وقال هيبيستريت في إفادة صحفية: “في الوقت الحالي ، لا تنوي الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. لقد اتخذنا للتو قرارًا بعيد المدى للغاية نتيجة للمشاورات الوثيقة مع أصدقائنا الأمريكيين والفرنسيين - الآن لإرسال مركبة قتال مشاة ماردير  لأوكرانيا، وهذا ما نحن مشغولون الآن. يجب مناقشة كل شيء آخر مع بعضنا البعض عندما تكون هناك حاجة ملحة”.

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وفي وقت سابق، قال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم دبابات قتال ألمانية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن ألمانيا تنسق أعمالها دائمًا مع الدول الأخرى وستواصل القيام بذلك.

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