معالج بالطاقة: هذه الطريقة الأمثل للتعامل مع الحاسد

قال الدكتور شريف شرقاوي المعالج بالطاقة، إن الانسان يشعر بـ 17 شعور منهم الحسد والحقد وهذا مثبت علميا وبالأدلة، مشيرا إلى أن لابد من الإنسان أن يتخلص من هذا الشعور حتى لا يشعر بأشياء غير محمودة فى النهاية.

وأضاف "شريف شرقاوي" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن لم يستطيع الشخص التخلص من هذا الشعور فعليه التوجه إلى معالج روحاني متخصص لمعالجته من هذا.

وتابع الدكتور شريف شرقاوي أن أهم شيء أن الإنسان لا يخاف بسبب أن الخوف يجذب للشخص الأشياء التي يخاف منها، مثل الجلوس مع الأشخاص الذي مشهور عنهم أن يحسدون الآخرين فهذا يشعر الشخص بالتشاؤم والخوف وهذه طاقة سلبية فى حد ذاتها.