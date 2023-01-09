عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معالج بالطاقة: هذه الطريقة الأمثل للتعامل مع الحاسد

شريف شرقاوي
شريف شرقاوي

قال الدكتور شريف شرقاوي المعالج بالطاقة، إن الانسان يشعر بـ 17 شعور منهم الحسد والحقد وهذا مثبت علميا وبالأدلة، مشيرا إلى أن لابد من الإنسان أن يتخلص من هذا الشعور حتى لا يشعر بأشياء غير محمودة فى النهاية.

txt

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن .. وهل يطرد الحسد

txt

كيف تحمي نفسك من الحسد؟ أحمد كريمة يجيب

وأضاف "شريف شرقاوي" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن لم يستطيع الشخص التخلص من هذا الشعور فعليه التوجه إلى معالج روحاني متخصص لمعالجته من هذا.

وتابع الدكتور شريف شرقاوي أن أهم شيء أن الإنسان لا يخاف بسبب أن الخوف يجذب للشخص الأشياء التي يخاف منها، مثل الجلوس مع الأشخاص الذي مشهور عنهم أن يحسدون الآخرين فهذا يشعر الشخص بالتشاؤم والخوف وهذه طاقة سلبية فى حد ذاتها.

طاقة سلبية قناة dmc الفضائية شريف شرقاوي معالج بالطاقة والحقد تحصين البيت بالملح كيف تحمي نفسك من الحسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أغربها النعاس.. تناول هذه الفاكهة الشتوية بكثرة يصيبك بأمراض مختلفة

السعودية.. قرار عاجل من تعليم الحدود الشمالية والشرقية بشأن الدراسة

رقم ضخم.. البنك الأهلي يعلن حصيلة شهادات الـ 25% حتى الآن |فيديو

يتنازل عن الدعوى القضائية.. مصطفى كامل ينهى أزمة محمد عبد السلام.. فيديو

50% فلوس قديمة.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الشهادات الجديدة| فيديو

السيسي يدعو المجتمع المدني لتكثيف العمل الخيري خلال العام.. إنجازات 8 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. علامات تظهر في الفم تشير للإصابة بالسرطان

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

فيديو

الذهب بيرخص.. ماذا يحدث في الأسعار؟

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ