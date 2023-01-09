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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد أبو القمصان: المواطن ينشر الفيديوهات على السوشيال ميديا بسبب المؤسسات الحكومية

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك فرق بين تصوير الأماكن العامة وانتهاك الحياة الخاصة للآخرين، موضحة أن القانون لا يفرق بين تصوير أشخاص في موقع معين بدون إذنهم، والصحفي متاح له تصوير شخصيات عامة في أماكن عامة فقط.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه لا توجد آليات شكوى منضبطة داخل المؤسسات الحكومية ولذلك يلجأ المواطن للنيابة، ولكن هناك انتهاك لحرمة الحياة الخاصة من خلال تصوير الفيديوهات والقانون يحمي الناس.

 

لم يترك شاردة أو واردة

واستكملت نهاد أبو القمصان: "قانون جرائم الانترنت لم يترك شاردة أو واردة إلا وغطاها والمواطنون يلجأون للسوشيال ميديا لآنها آلية ضغط، وهناك تقنيات تتيح لجهات الدولة معرفة المسئول الأول عن نشر الفيديوهات والصور على السوشيال ميديا".

نهاد أبو القمصان حقوق المرأة تصوير أشخاص اماكن عامة آليات

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