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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترشيداً للنفقات.. التعليم تعلن إيقاف تدريبات إعداد القيادات التربوية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، أنه قد تقرر ايقاف التدريبات التي تتم من خلال الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بترشيد الانفاق.

وأوضحت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، أن التدريبات التي سيتم إيقافها هي التدريبات المدرجة في الخطة المركزية والخطة المحلية للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ، والتي تستهدف العاملين بداووين الإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة والقيادات والوظائف الإشرافية .

وقالت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم : لا علاقة للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالتعيينات أو تدريبات المعلمين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم مطلقا أو تدريبات المعلمين عامة.

وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدراج كلا من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، على أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ودون تجاوزها، وذلك بناءً على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على مقترح السلطة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الصرف لمديري ووكلاء المدارس الابتدائية بداية من العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وليس بأثر رجعي، وذلك شريطة عدم المساس بالقيمة التي تحصل عليها بقية الفئات المستفيدة ودون انتقاص بها، والتأكيد على أن لا يشمل صرف هذا الحافز أية فئات بالإداريين المخاطبين بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية.

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