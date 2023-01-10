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أخبار البلد

رئيس المحطات النووية: حصول الرصيف البحرى بالضبعة على شهادة المواءمة الدولية

صدى البلد

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية عن زيارته  للأكاديمية العربية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار الذى استقبل وفد المحطات النووية  بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبى قير.

وقال الدكتور أمجد الوكيل أن الدكتور إسماعيل فرج أكد على  حرص الأكاديمية العربية على إقامة علاقات تعاون مع كافة المؤسسات والهيئات مؤكدًا أن الأكاديمية العربية أصبحت تواكب أرقى جامعات العالم، كما أشار إلى أهمية توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع كافة الهيئات على الصعيد المحلى والدولى.

وتابع الوكيل أن  الزيارة  كانت استكمالا للتعاون بين هيئة المحطات النووية والأكاديمية العربية بشأن الرصيف البحري بموقع الضبعة، حيث قدمت الأكاديمية كل الدعم الفني لهيئة المحطات النووية والذي تكلل بحصول الرصيف البحري بالضبعة على الشهادة الدولية "للمواءمة الأمنية" وجار الآن التنسيق علي تدريب  المرشدين العاملين بالرصيف البحري. 

وأشاد الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة بما شاهد عقب زيارته للمقر الرئيسى بأبى قير ومكانتها العلمية المتميزة على المستوى الاقليمى والدولى وما تضمه الاكاديمية من امكانات جعلتها تضاهي كبريات الجامعات .
وأكد الوكيل أنه تم خلال زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل (والذي يعد واحدا من أكثر المحاكيات الملاحية تقدما في العالم)، ومعهد السلامة البحرية

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