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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوري يستغل إتقانه الفرنسية ويبتز فتيات باسم شركة عروض أزياء وهمية

ارشيفي
ارشيفي

نجحت قوات الأمن السورية في القبض على رجل في اللاذقية زعم أنه صاحب شركة عروض أزياء، وابتز فتيات مادياً عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً إتقانه للغة الفرنسية.

وتقدمت سيدة ببلاغ لفرع الأمن الجنائي في اللاذقية، اتهمت فيه شخصاً بالتواصل معها عبر عدة حسابات وهمية وبأسماء مختلفة على موقع "فيس بوك"، والإساءة إليها بكلمات مخلة بالآداب العامة، مهدداً إياها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بسوريا .

وقبض الأمن الجنائي على المتهم "فريد. س"، الذي اعترف بالاتهامات الموجهة إليه، وباستغلال إتقانه للغة الفرنسية لإيهام ضحاياه بأنه يعيش خارج سوريا، وأنه طلب منهن صوراً لعروض الأزياء بحجة تأمين عقود عمل لهن، ليقوم بعد ذلك بابتزازهن مادياً مهدداً بنشر صورهن.

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