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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 13 طالبة.. اندلاع حريق بجامعة حلب في سوريا| شاهد

جامعة حلب
جامعة حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصابة 13 طالبة في حريق اندلع، اليوم الإثنين، في احدن غرف السكن الجامعي بحلب، وأشار نتائج التحقيق الأولي إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

وقال البيان: "بالساعة الرابعة والنصف صباحا من تاريخ 9 / 1 /2023 شب حريق في غرفة سكنية ضمن الوحدة السكنية العاشرة في السكن الجامعي بحلب.. وعلى الفور توجهت الدوريات من قسم شرطة الشهباء وفوج إطفاء حلب إلى المكان وتم إخماد الحريق، ونتج عن الحريق أضرار مادية في الأثاث وإصابة ثلاث عشرة طالبة منهن بحالات اختناق ورضوض بسبب تدافع الطالبات أثناء إخلاء الجناح وتم إسعافهن إلى مشفى حلب الجامعي وتخريجهن بعد تلقي العلاج اللازم".

وقام بالتحقيقات الأولية، قسم شرطة الشهباء تبين أن سبب الحريق هو حصول ماس كهربائي في الغرفة السكنية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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