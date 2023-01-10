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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.1% لشهر ديسمبر 2022

صدى البلد

بلغ الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية (143.6) نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا قدره (2.1%) عن شهر نوفمبر 2022، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.6%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (9.8%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (- 10.4%).
• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (21.9%) لشهر ديسمبر 2022 مقابل (6.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.


أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2022 مقارنة بشهـر نوفمبر 2022): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.0%)،مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%) ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.9%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.5%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.4%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الاجهزة المنـزلية بنسبة (3.0%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-3.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-10.4%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (9.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.9%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر ديسمبر 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (37.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (58.3%)،مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة(35.5%)،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (44.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (48.9%)،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (21.8%)،مجموعة الفاكهة بنسبة (15.7%)،مجموعة الخضروات بنسبة (38.8%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (31.0%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (40.9%)،مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (36.0%)،مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (20.9%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (14.2%) بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الدخان بنسبة (14.2%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (23.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (19.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (11.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (26.0%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.6%)، مجموعة الكـهرباء والغاز ومواد الوقــود الأخـرى بنسبة (2.2%).
5-  سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (24.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (23.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (16.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (23.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (24.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (25.2%).
6-  سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (13.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (9.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (20.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (18.0%).
7-  سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (17.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (25.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.2%).
8-  سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (12.5%).
9-  سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (28.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (15.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (33.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (45.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (8.1%).
10-  سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).
11-  سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (33.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (33.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسـبة (23.4%).
12-  سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (23.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (38.7%)، مجموعة خدمـات أخــرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (9.5%).

استاذ الاحصاء الكحول الخضروات العيادات الخارجية الدواجن الأسعار أسعار المستهلكين

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