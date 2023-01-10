خبيت لاعب من الديانة.. ميدو يكشف مفاجآت وكواليس مثيرة في الإسماعيلي

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الإسماعيلي، عن مفاجأة مدوية، بعد مواجهة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية : «قبل المباراة بـ24 ساعة، كان قد تم الاتفاق على رحيل الشامي والوحش إلى المصري، رغم أن ذلك كان ضد رغبتنا، ولذلك علمنا أن هناك أموالا ستدخل خزينة النادي، وبالفعل نفذ اللاعبون التعليمات بنسبة 90%».

وواصل: «عندما يحصل اللاعب على مستحقاته بشكل كامل، ويحصل على أبسط حقوقه يكون في كامل تركيزه».

ميدو يكشف مفاجأة: أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من «الديانة» بعد لقاء البنك الأهلي

وكشف ميدو مفاجأة مدوية، قائلا: «أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من الديانة بعد لقاء البنك الأهلي، وعبد الرحمن مجدي كان في المحكمة بعد دعوى قضائية من يحيى الكومي ضده بخيانة الأمانة».

واختتم: «أحد لاعبي الإسماعيلي قال لي نصا: (إحنا عارفين إن وجود ميدو في النادي حتى يتم تأخير مستحقات اللاعبين)، وقال لي: (إن تعييني مسكن لعدم حل أزمة المستحقات)».