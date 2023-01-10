خلصت بنسبة 70%.. سيف زاهر يكشف عن صفقة هجومية جديدة فى الأهلي

قال الإعلامي سيد زاهر، إن مسؤولي النادي الأهلي أنهوا صفقة مهاجم جديد للفريق بنسبة 70%، حيث اتفق مع اللاعب على كل التفاصيل الخاصة بانضمامه للقلعة الحمراء، ويتبقى فقط التوقيع على العقود بشكل رسمي، للإعلان عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مهاجم جديد في الأهلي بفرمان من كولر

وأضاف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم» عبر شاشة «أون تايم سبورتس1»: «سوف أكشف عن اسم المهاجم، بعد أن يوقع بشكل رسمي على عقود انضمامه للأهلي، واللاعب سيوقع بشكل رسمي للقلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأتم سيف زاهر تصريحاته قائلاً: «الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم مميز، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتعويض العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، بعد إعارة حسام حسن، لسموحة، فضلاً عن تذبذب مستوى الثنائي محمد شريف وشادي حسين.

وكان النادي الأهلي قد أعلن حتى الآن التعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح، ظهير أيمن سموحة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، ومحمد الضاوي «كريستو»، جناح النجم الساحلي التونسي لمدة 4 سنوات ونصف الموسم.