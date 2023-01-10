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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 2مليون دولار.. الزمالك يقترب من خطف نجم سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، يقترب من الانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل مساعى القلعة البيضاء للتعاقد مع مهاجم متميز قبل غلق باب القيد في نهاية الشهر الجاري.

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وأضاف «إبراهيم فايق» في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه «جمهور التالتة» على شاشة « أون تايم سبورتس2»:« ما يقرب إيبوكا، من الانضمام للزمالك، هي مكالمة هاتفية جمعت مسؤولي الزمالك مع إيبوكا، لبحث إمكاينة ضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية».

طلبات سيراميكا كليوباترا لترك إيبوكا للزمالك

وأتم مُقدم برنامج جمهور التالتة تصريحاته قائلاً: « سيراميكا كليوباترا، يرغب في الحصول على مليوني دولار، للموافقة على بيع اللاعب في يناير الجاري، والزمالك يسعى لتخفيض المقابل المادي، حيث يرغب في دفع 25 مليون جنيه لحسم التعاقد مع اللاعب».

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