وزيرة الهجرة تشيد بجهود الجالية المصرية في دعم الاقتصاد الأردني

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، أن الشعب المصري والأردني نسيج واحد، مشيدة بجهود أبناء مصر في دعم الاقتصاد الأردني، وبإسهاماتهم في عدد من المشروعات.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، افتراضيا، مع الجالية المصرية في الأردن، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بمشاركة السفير محمد سمير، سفير مصر بعمان، والسفير أحمد إسماعيل، قنصل مصر العام في العقبة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وأكدت أن المواطن المصري في أي مكان حول العالم، يأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية في "الجمهورية الجديدة"، وهناك حرص على ربطه بعمليات التنمية التي تنطلق في كل ربوع الوطن.

وهنأت الوزيرة عددا من الشركات التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب المصري والأردني، على حدٍ سواء، ومن بينها الشركة المصرية الأردنية للمطاعم لافتتاح سلسلة فروع في عدد من الأماكن، وشركات الزهيري للمقاولات وشركة جنينة للاستيراد والتصدير.

واستعرضت، خلال اللقاء، حزمة المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية في عدد من المجالات، من بينها تخفيضات تذاكر الطيران، والاستعداد لإطلاق شركة مساهمة وصندوق للمصريين بالخارج، وكذلك الفرص الاستثمارية وتوفير أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج.

وتناولت وزيرة الهجرة أبرز نتائج زيارتها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أنها تضع الأردن أيضا ضمن خطة لقاء الجاليات المصرية بالخارج، في ظل تنفيذ استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج.

وثمنت دور وزارة الخارجية والقتصليات المصرية بالخارج والسفارات في دعم جهود الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، في إطار تحقيق خطط التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المصريين شركاء البناء والتنمية، وأن جهودهم مشرفة في عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مثمنة حرصهم على المساهمة في تطوير عدد كبير من المناطق الريفية بالمناطق الأولى بالرعاية.

وقالت"حريصون على أن يحصل أبناؤنا بالخارج على حقوقهم ومختلف المزايا الممنوحة لأبنائنا في الداخل، بجانب الحرص على الاستماع لمقترحاتهم ومناقشة سبل تنفيذها".

ونوهت إلى أنها حريصة منذ النسخة الثالثة من مؤتمر"الجاليات والكيانات المصرية بالخارج" على تنفيذ كافة التوصيات التي اقترحها أبناؤنا بالخارج في المؤتمر، ومن بينها خدمات التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج، وسبل الاستفادة من تعديلات القانون، والتي تتيح فرصا متميزة للمصريين بالخارج، وكذلك وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي تبلغ قيمة الاشتراك فيها نحو 100 جنيه فقط، وتكفل التدخل الفوري لمساندة المصري بالخارج في الأوقات الحرجة، حال الإصابات أو نقل الجثامين، ويمكن الاشتراك فيها من:https://epti-egy.org/ep/

وتناولت أيضا جهود التنسيق مع وزارة الداخلية حول الأرقام الثبوتية، وما أعلنته الوزارة من توفير لجان حال توافر 500 طلب لتغطية نفقات البعثة، بجانب ما يتعلق بالموقف التجنيدي، وكذلك الراغبين في الاستفادة من خدمات التأمينات والمعاشات، وفتح الحسابات البنكية وإتاحة فروع للبنوك الوطنية بالخارج، وكذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، على مدار 216 يوما، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وتحدثت عن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، وتخفيض الضرائب والجمارك المدفوعة بنسبة تصل لنحو 30%، تنتهي في مارس المقبل، مشيرة إلى أنها فرصة قد لا تُعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من استجلاب سيارة لمصر دون أية جمارك أو ضرائب، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر.

ولفتت إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، موضحة أن الأردن من دول أغادير، والتي تشترك مع مصر في اتفاقات جمركية -"اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية - اتفاقية أغادير"، ما يجعل الوديعة قيمتها بسيطة جدا، وتتيح الفرصة للمواطنين المصريين في الأردن مثل المواطنين المستفيدين من اتفاقيات Euro1؛ ما يجعل قيمة الوديعة الجمركية زهيدة، ويمكن الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

ورابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على أندرويد:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

ورابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على iOS: https://cutt.us/6iUgT

وتناولت كذلك جهود التنسيق مع البورصة المصرية لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للمشاركة، وسبل الاستفادة من وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وتنفيذ مقترحات المصريين بالخارج بتخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، بدلا من الفصل الدراسي الواحد، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمد سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الأجازات، وكذلك تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونشر خارطة الاستثمار الصناعي، والتي تعرف المصريين بالخارج بمجالات الاستثمار المتاحة وأماكن توزيعها جغرافيا.

وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على توظيف كافة مقترحات المصريين بالخارج وتيسير كافة السبل لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج في الوطن، بجانب تعريف المصريين بالخارج بمختلف الفرص السانحة للاستثمار في مصر، مع ما تم تنفيذه من تعديلات على قانون الاستثمار ليصبح أكثر مرونة لخدمة الاستثمارات.

وأبرزت إصدار البنك المركزي شهادات ذات عائد مرتفع بالجنيه المصري ومختلف العملات الأجنبية، لكافة المواطنين بقيم هي الأعلى بنسب تصل إلى 25% للجنيه المصري، ونحو 6% للعملات الأجنبية، موضحة أن البنوك لم تغلق أبوابها حتى في الأجازات، لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الميزات.

وحول فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج حول العالم، قالت وزيرة الهجرة إنها التقت محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، والذي أوضح أن هناك ضوابط في عدد من الدول تعيق فتح فروع لبنوك أجنبية، وهو ما يحول دون إتاحة هذه الخدمة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك فروع في الإمارات، والسعودية، وغيرها، على سبيل المثال.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك اتفاقا لإتاحة مختلف الخدمات للمصريين بالخارج من عملاء أي بنك وطني، سواء البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، بحيث يستفيد عميل أي بنك وطني، من أي فرع لأي بنك منهم بالخارج، حتى لو لم يكن الفرع نفسه الذي يتعامل معه المواطن.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التنسيق لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصري بالخارج عند افتتاح حساب بنكي بالخارج، وإتاحة نحو 150 خدمة للمواطنين بالخارج، ويجري العمل على إتاحة التوقيع الإلكتروني، والذي سيتيح فتح حسابات للمواطنين بالخارج، كما تحدثت عن التطبيق الذي تعمل عليه وزارتا الهجرة والاتصالات لطرح كافة المحفزات التي تم إصدارها والتي سيتم الإعلان عنها أيضا؛ للتيسير على المصريين بالخارج في معرفة كافة المزايا والفرص.

وحول متابعة شؤون المصريين بالخارج في عدد من المناطق، أشارت وزيرة الهجرة إلى متابعة موقف أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، والتنسيق مع الجهات المختصة لحل ما يواجههم من مشكلات.

وأكدت سها جندي المتابعة المستمرة لاقتراحات واستفسارات المصريين بالخارج، والحرص على تقديم كافة الحلول الممكنة، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وإتاحة كافة التيسيرات، بجانب فتح أبوابنا للتواصل مع المصريين بالخارج بكل السبل الممكنة.

وردًا على ما طرحه بعض أبناء الجالية، نوهت وزيرة الهجرة إلى أهمية تنسيق الدارسين بالخارج مع إدارة البعثات، فيما يتعلق بخدمات التجنيد، للدفعات المختلفة، واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر موقع إدارة البعثات، عبر الرابط التالي:https://sus.cdm.edu.eg/

وفي استجابة لمقترحات بعض المستثمرين المصريين في الأردن وطلبهم الاستثمار في مصر، أشارت سها جندي إلى أن هناك عرضا لكافة الفرص عبر موقع "خريطة الاستثمار الصناعي"، والذي يمكن زيارته عبر الرابط: http://ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA/pages_servicesguidelinescopy2

بدوره، أكد السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، حرص مؤسسات الدولة على التعاون فيما بينها، لخدمة المصريين بالخارج، وتذليل ما يواجهه من عقبات، مرحبا بالتواصل مع المصريين بالخارج عبر كافة الوسائل.

من جهته، أشاد السفير أحمد إسماعيل، قنصل مصر العام في العقبة، بجهود وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الجالية المصرية في الأردن جالية مشرفة وتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الأردني، ونعتبر أنفسنا في بلدنا الثاني.

من جهته، نوه أشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن نظام التأمين الأردني يتيح التأمين على الأجانب، متحدثا عن إمكانية فتح حساب تأميني للمصري بالخارج، من الداخل أيضًا عبر فروع مخصصة لذلك، سواء كان صاحب عمل أو مواطن عادي، مشيرًا لفرص التأمين ضد الإصابة والعجز، ووثائق التأمين الخاصة، وذلك عبر موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عبر الرابط:

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Info/WorkingAbroad.aspx

من ناحيتهم، أكد أبناء المصريين المقيمين في الأردن، أن الشعب المصري والأردني نسيج واحد، وأنهم يتعاملون بكل محبة وأخوة.