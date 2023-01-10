عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غسلوا الورق.. توزيع أسئلة امتحان ممسوحة على طلاب ثانية إعدادي في القاهرة

امتحان ممسوح
امتحان ممسوح

عبر أولياء أمور طلاب مدرسة مدرسة خالد بن الوليد بمحافظة القاهرة عن استياءهم الشديد من سوء طباعة امتحانات نصف العام 2023 حيث فوجئ اليوم طلاب الصف الثاني الاعدادي بمدرسة خالد بن الوليد التابعة لادارة الخليفة والمقطم التعليمية بمحافظة القاهرة ، بأن امتحان اللغة العربية مطبوع بحبر خفيف جدا 

ونشر أولياء الامور صورة الامتحان وعلقوا ساخرين : حد شايف حاجة !

وتفاعل متابعو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع الصورة المتداولة بعدد من التعليقات الساخرة ، حيث قالت ايمان نجيب : هما غسلوا الورق قبل ما يوزعوه ؟ 

 

وقالت فاطمة حسن : ده علشان يختبر الطالب أنه يعرف يلقط السؤال من غير ما يكون مكتوب أصلا 

وقالت سامية خليفة: ده اختبار نظر ، وقالت سمر حسين : بيوفروا في الحبر

على جانب آخر، أكد ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه تلقى عدة شكاوى بشأن امتحانات نصف العام 2023 اليوم، الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن “عددا من محافظات الجمهورية شهدت انطلاق امتحانات صفوف النقل لطلاب المدارس لنصف العام الدراسي، وقد رصدنا عدة شكاوى من جانب أولياء الأمور من صعوبة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي في إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، خاصة في مدرسة المروة الرسمية”.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: “الشكاوى تؤكد وجود أسئلة جديدة لم يتدرب الطلاب عليها، بالإضافة لوجود أسئلة مبهمة، على حد قولهم”.

وأوضحت أن “إحدى أولياء أمور تلاميذ المدرسة المذكورة استغاثت قائلة: الامتحانات صعبة جدا، مفيش عيل طلع مبسوط وكله طالع معيط، يعني إيه طفل في رابعة ابتدائي يشيل هم كده؟ ده اختبار ذكاء مش اختبار دراسي، دي امتحانات في مستوى الطالب العبقري”.

امتحان ممسوح
امتحان ممسوح
امتحان ممسوح
امتحان ممسوح
امتحانات نصف العام 2023 امتحانات نصف العام 2023 نصف العام Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

غسلوا الورق.. توزيع أسئلة امتحان ممسوحة على طلاب ثانية إعدادي في القاهرة

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

رسميا.. السويد وفنلدا مندمجتان في حلف الناتو

العثور على وثائق سرية بمركز أبحاث تابع لبايدن.. وتحرك عاجل من السلطات

يحجبون أحداث العالم.. مذيع أمريكي يكشف أسرار الإعلام في الولايات المتحدة

أزمة التعويضات تتصاعد.. تحرك عاجل من بولندا ضد ألمانيا

البحرية الأمريكية تعترض طريق سفينة إيرانية متوجهة لدولة عربية

سقوط سوليدار.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني في دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكان أوروبي فى مصر.. مرشدة سياحية تكشف مزارا يسحب الطاقة السلبية|سعره رخيص

مقدم شخصية الملك أحمس في عرض تقدر: مسئولية كبيرة وبتول عرفة اكتشفتني

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

جوزها جايبلها 100 ألف وردة.. مفاجأة رومانسية تهز السوشيال ميديا

فيديو

طلب تلاوة القران.. جورج وسوف يغنى أسماء الله الحسنى ويحفظ الأذان

بعد قضية المخدرات .. منتج مسلسل منة شلبى يكشف لأول مرة مصير العمل

الرسوم وغرامات المخالفين.. تفاصيل مشروع قانون صندوق الأسرة.. فيديو جراف

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ