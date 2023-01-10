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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين| 5 سيارات تبدأ من 50 ألف جنيه..صور

5 سيارات تبدأ من
5 سيارات تبدأ من 50 ألف جنيه

يبحث المواطنين المصريين وخصوصا فئة الشباب في سوق السيارات المصري للمستعمل عن سيارات تناسب نفقاتهم الشهرية، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم بأقل تكلفة، ويضم السوق المصري العديد من طرازات السيارات المناسبة التي تتيح للمواطنين اختيار السيارة الأنسب لهم حسب أذواقهم .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة تبدأ من 50 ألف جنيه :

1- هيونداي اكسيل موديل 1997

زودت سيارة  هيونداي اكسيل بمحرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 9999ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي علي راديو، وبلوتوث.

هيونداي اكسيل موديل 1997

تقدم سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 للبيع بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-هيونداي أتوس موديل 2008

تمتلك سيارة هيونداي أتوس محرك سعة 1100 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأحمر، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200000 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي كاوتش جديد، وزجاج كهربائي، باور، وتكيف.

هيونداي أتوس موديل 2008

تباع سيارة هيونداي أتوس موديل 2008 بسعر 128 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-رينو لوجان موديل 2010

تحتوي سيارة رينو لوجان علي محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 179999 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات خارجية، أو داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام ، وتحتوي علي تكيف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي .

رينو لوجان موديل 2010

تأتي سيارة رينو لوجان موديل 2010 بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-سينوفا A1 موديل 2016

تحصل سيارة سينوفا A1 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، مزود بعبلة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 147 ألف/كم، وتحتوي السيارة علي تكيف يعمل باللمس، كاوتش جديد، وفرش مقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي، ووحدة تحكم بالمرايات الجانبية من الداخل، وفراملABS، ووسائد هوائية، وباور.

سينوفا A1 موديل 2016

تتوافر سيارة سينوفا A1 موديل 2016 للبيع بسعر 148 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5- تويوتا تيرسل موديل 1998

تستخدم سيارة تويوتا تيرسل محرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة 92 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، أو داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام، وتباع من المالك الثاني للسيارة، وتحتوي السيارة علي تكيف، ووسائد هوائية، وراديو.

تويوتا تيرسل موديل 1998

يصل سعر سيارة تويوتا تيرسل  موديل 1998 في سوق المستعمل المصري الي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هيونداي اكسيل موديل 1997 هيونداي أتوس موديل 2008 رينو لوجان موديل 2010 سينوفا A1 موديل 2016 تويوتا تيرسل موديل 1998

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