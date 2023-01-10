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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: 100 جندي أوكراني سيتدربون في ولاية أوكلاهوما على منظومة باتريوت

منظومة باتريوت
منظومة باتريوت

أعن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن بدء تدريب قوات أوكرانية على استخدام منظومة باتريوت الصاروخية الأسبوع المقبل في قاعدة "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما.

وقال البنتاجون، اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 جندي أوكراني سيتدربون في ولاية أوكلاهوما على منظومة باتريوت لبضعة أشهر.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أن منظومة باتريوت الصاروخية ستعزز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الضربات الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، عن بدء نقل أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية بعيدة المدي إلى أوكرانيا.

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ومن جهه آخري، كانت لجنة استشارية في الكونجرس الأمريكي  قد حذرت من مخاطر شديدة تنطوي عليها خطوة تسليم منظومات صواريخ باتريوت لأوكرانيا ضمن حزمة المساعدات العسكرية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية في ديسمبر الماضي التي يصل إجماليها إلى 1.85 مليار دولار.

ورأت لجنة خدمة البحث بالكونجرس CRS، الكيان الاستشاري في المجلس، أن الكونجرس يواجه قضايا تتعلق "بأدواره التشريعية والإشرافية" بشأن تسليم بطاريات صواريخ أرض جو من طراز "باتريوت".

البنتاجون باتريوت منظومة باتريوت أوكلاهوما وزارة الدفاع الأمريكية الدفاعات الجوية الأوكرانية

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