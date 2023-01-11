شريف الديواني: من المتوقع أن تشهد أوروبا انكماشا اقتصاديا في 2023

أكد شريف الديواني رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس" سابقا، أنه من المتوقع أن يكون الركود الاقتصادي في أوروبا اكبر من أمريكا .

وقال شريف الديواني في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أوروبا تمر بظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ".

وأضاف شريف الديواني :" أوروبا تتأثر سلبيا بسبب أزمة الطاقة والغاز الناتجة عن الازمة الروسية الأوكرانية".

وتابع شريف الديواني :" معدلات النمو الاقتصادي في الصين تباطئت بشدة في الفترة الماضية ".

واكمل شريف الديواني :" من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي في أوروبا في عام 2023"، مضيفاا:" العالم تلقى صدمات اقتصادية كبيرة في 2020 و 2021 و2022".