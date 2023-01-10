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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تقرير النقد الدولي.. أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صندوق النقد الدولي تحدث بإيجابية عن الوضع الاقتصادي في مصر.

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صندوق النقد الدولي يتوقع تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري


وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي تحدث في تقريره عن السياسة النقدية المرنة في مصر.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن صندوق النقد الدولي تحدث في تقريره عن تزايد نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري.
 

وأكمل أحمد موسى، أن توقع صندوق النقد الدولي، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2022 / 2023، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، و5.9% في 2025 / 2026.

 

إيرادات موازنة مصر

 

وأشار أحمد موسى، إلى أن كما توقع الصندوق، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024 / 2025.

أحمد موسى الوضع الاقتصادي النقد الدولي إيرادات موازنة مصر نمو الاقتصاد المصري

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