اليوم.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عن انقطاع مياه الشرب، اليوم، الأربعاء، عن عدد من المناطق في مركز بيلا.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، خلال بيان، إنه سيتم قطع مياه الشرب، اليوم، الأربعاء، ابتداءً من، الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة الجرايدة، وتؤثر على، قرى «الجرايدة، ومنشية الجرايدة، وسريوة، الترزي»



وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.