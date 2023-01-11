مصطفى الفقي: الشعراوي كان ساخرا جدا ولديه كاريزما| فيديو

قال الدكتور " مصطفى الفقي " المفكر السياسي ، إنه عرض على الرئيس الراحل مبارك توليه الشيخ الشعراوي مشيخة الأزهر ، ولكنه كشف له أن المنصب عرض عليه ورفضه مما أثار اندهاشي .

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن الشيخ الشعراوي صاحب كاريزما ، وساخر جدا ، لافتا إلى أن سجود الشعراوي في هزيمة 1967 كان خطأ لأنه أعتقد أننا لو انتصرنا لكنا تجبرنا .

وأردف " الفقي" : البابا شنودة أوفد للشيخ الشعراوي أطباء في لندن أثناء فترة علاجه وبعد تعافيه عاد وشكر البابا .