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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة بحرى، التابعة لحي الجمرك وسط الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وتم وضع كردون حديدى حول العقار لمنع مرور المواطنين.

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بدأت الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط اجزاء من عقار فى شارع ابو وردة بمنطقة بحرى التابع لحى الجمرك بالإسكندرية.

وتوجهت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث وبالمعاينة تبين سقوط سقف عقار قديم دون حدوث اى اصابات من المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

الاسكندرية انهيار عقار قوات الحماية المدنية كورنيش الإسكندرية وسط الإسكندرية سيارات الحماية المدنية

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