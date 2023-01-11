سقوط لصين سرقا أبوابا حديدية بكبائن التليفونات ببدر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات، ضبط رجال المباحث شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة أبواب حديدية خاصين بغرف تفتيش كبائن التليفونات الأرضية بمدينة بدر.

وكان رجال وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل- بدون لوحات معدنية " قيادة أحدهما مُحمل عليه عدد 4 أبواب صاج- عدد 2 باب حديدى خاصين بغرف تفتيش كبائن التليفونات "الهواتف الأرضية"

بمواجهتهما اعترفا بسرقتها من كبائن التليفونات بذات المنطقة.

باستدعاء أحد مسئولى الشركة المالكة للمضبوطات، تعرف على عليها، واتهمهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.