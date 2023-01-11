لو اللي جنبك مش لابس حزام الأمان هتدفع 300 جنيه.. تفاصيل القانون الجديد

يعتبر ارتداء حزام الأمان في السيارة إحدى وسائل الأمان للحفاظ على سلامة قائد السيارة والركاب، إلا أنه وعلى مدار سنوات طوال تهاون البعض في ارتدائه، وبالفعل تسبب في إيذاء الركاب في حال وقوع حوادث مرورية.

حفاظًا على أرواح المواطنين، شدد قانون المرور الجديد على ضرورة ارتداء حزام الأمان لسائق السيارة ومن يركب إلى جواره، وباتت هناك غرامات مخالفات عند رصد السائق أو الشخص المجاور له دون ارتداء حزام الأمان، فما تفاصيل الأمر وبكم تُقدر قيمة المخالفة؟

300 جنيه مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان

تشهد مصر في الفترة الحالية الكثير من التطورات، واستحداث شبكة طرق جديدة، وذلك بالتزامن مع وضع منظومة متطورة لرصد المخالفات إلكترونيًا، ووضع كاميرات ذكية أعلى الكباري لرصد أي سيارة تتوقف بمطلع الكباري وتوقيع مخالفة لتعطيلها المرور وتتسبب في الحوادث، وكذلك غرامة للوقوف في الممنوع 500 جنيه، وفقًا لما اوضحه اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، في تصريحات تليفزيونية.

تلتقط الكاميرات الموجودة بفلاش على الطريق صور سائق السيارة، والشخص المجاور له، وإذا كان أي من الاثنين لا يرتدي حزام الأمان يتم تطبيق مخالفة على المواطن على الفور، حتى وإن كان يتحدث في الهاتف أو يتجاوز السرعة المحددة.

يتم توقيع غرامة على عدم ارتداء سائق السيارة أو الشخص المجاور له، الحد الأدنى لها 100 جنيه، والأقصى 300 جنيه.

استحداث منظومة إلكترونية حديثة في مطالع الكباري

كانت وزارة الداخلية أطلقت منظومة مرورية إلكترونية حديثة في مطالع ومخارج الكباري، لرصد المخالفات المرورية التي يرتبكها بعض المواطنين والتي تسبب كثافات مرورية عالية وقد تؤدي إلى الحوادث، منها الانتظار الخاطئ على الكباري، وتم تفعيل تلك المنظومة مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث أهابت الداخلية بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الكترونيًا

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية بصورة مستمرة إلكترونيًا ومجانًا من خلال موقع النيابة العامة للمرور، والدخول على رابط النيابة العامة، وكتابة بيانات السيارة سواء حروف وأرقام، أو أرقام فقط، ثم الضغط على زر إجمالي المخالفات.

كمان توفر النيابة العامة عبر موقعها الرسمي عدة خدمات أخرى للمواطنين، مثل إمكانية استخراج الرخص وبدل التالف ورخص المركبات والتظلمات والتصالح الفوري.