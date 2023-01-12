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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 : ترقية ومكافأة

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

برج الأسد نشيط للغاية ويميل إلى أن يكون مشغولًا دائمًا بغض النظر عن الحاجة إلى عملهم، إنهم طموحون ومبدعون ومتفائلون وبمجرد تكريسهم لعملهم، سيفعلون كل شيء بشكل صحيح.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 12 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، هذا هو يومك لتتألق وتترك انطباعًا جيدًا على كل شخص تقابله، للوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، عليك أن تتحدى نفسك أكثر، يمكن أن يساعدك اتخاذ خطوة إستراتيجية في التقدم في مهنتك، يمكن للشركات توقع الأرباح وقد تنظر في خيارات النمو، ثق بأقاربك للحصول على المشورة عندما تكون عالقًا، ويمكنك الاعتماد على دعمهم الذي لا يتزعزع.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

أولئك الذين يسعون باستمرار للترقية لديهم فرصة أفضل للنجاح في حياتهم المهنية، استفد إلى أقصى حد من هذه الفرصة لأنها قد تؤدي إلى العديد من الأشياء الأخرى في حياتك، في نهاية اليوم، من المرجح أن يتم تكريمك ومكافأتك على جهودك.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

يمكن أن تكون ساعات العمل الطويلة وجداول النوم غير المنتظمة مرهقة للجسم، أنت اليوم أكثر عرضة للإصابة بالسعال أو البرد ، لذلك من الأفضل الابتعاد عن المناطق المتربة إذا كان ذلك ممكنًا، للحفاظ على الصحة المثلى من الضروري اتباع نظام غذائي غني بالحمضيات والخضروات الخضراء.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

يواجه الأزواج وجود علاقة أكثر صعوبة بشكل لا يمكن التنبؤ به، الوقت غير مناسب لهم لاتخاذ أي خيارات متهورة، أجلِ علاقتك وامنحيها وقتًا للشفاء قبل التفكير في محاولة العودة معًا.

برج الأسد خلال الفترة المقبلة

يمكن أن تكون النصائح غير المرغوب فيها من أفراد الأسرة مفيدة ، ولكن فقط إذا طلبت ذلك، اسمح لنفسك أن تسمعها دون أن تستجيب. 

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