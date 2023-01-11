نواب التنسيقية للحكومة: ما إجراءات التعامل مع الأزمة لتحقيق أفضل كفاءة اقتصادية

علق عدد من نواب التنسيقية على الأزمة الاقتصادية الحالية، وكيفية إيجاد حلول فعالة لموجة التحديات التي تواجهها الحكومة مؤخرًا.

وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هل رصدت الحكومة أن هناك حالة إحباط وقلق عامة حتى بين أكثر المؤيدين قبل المعارضين؟!، ألم تدرك الحكومة أن القلق مشروع بسبب حرص الجميع على المستقبل الذي نملكه جميعا؟!".

وتسائل "عبد العزيز": "لماذا لم يخرج رئيس مجلس الوزراء ومعه وزراء المجموعة الاقتصادية للحديث وشرح الحقائق للشعب وتوضيح خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الدولية اقتصاديا؟!، وما هي الاجراءات التي ستتخذها لتحقيق أفضل كفاءة اقتصادية للتعامل مع الأزمة؟!".

وأضاف عضو مجلس النواب أن "هذه أسئلة مشروعة من حق الجميع أن يلقى إجابة عليها".

فيما علق النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برسالة كتبها على صفحتها على فيس بوك: الخلاصة.. غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ".