تعادل جديد| تعليق صادم من خالد الغندور يخص الزمالك أمام الاتحاد السكندري

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، على تعادل فريقه مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف على ستاد برج العرب في الدوري المصري.

ونشر خالد الغندور منشورًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” جاء فيه:"الزمالك يواصل نتائجه السلبية ببطولة الدوري، بتعادل جديد أمام الاتحاد السكندري سلبياً 0/0".

ورفع الزمالك رصيده من النقاط لـ 26 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، وبأفضلية مباراة للقلعة الحمراء.