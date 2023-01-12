بريطاني ينقذ مقيمين سعوديين من خداع الشرطة في إنجلترا |شاهد

أنقذ شاب بريطاني، مقيمَين سعوديَّين من خداع شرطة مانشستر لهما في إنجلترا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الرسالة” السعودية، البريطاني وهو يقول للسعوديين: “يا شباب لا تعطونهم معلوماتكم.. فقط ابتعدوا هؤلاء يعملون في شركة خاصة فقط ابتعدوا.. تجاهلوهم فقط”.

وأضاف الشاب البريطاني في الفيديو: “أعدكم كل شيء سيكون على ما يرام”، لافتًا إلى أنه في حال إعطاء هؤلاء الشرطة تفاصيل ومعلومات شخصية، يقومون بفرض غرامة 120 باوند، وفي حال إعطائه تفاصيل أكثر يأخذ الشخص للمحكمة بتهم غير حقيقية.

وأكد أنه يجب تجاهلهم والهرب منهم، موضحًا أنه لديه قناة كبيرة لفضح هؤلاء الأشخاص. ولفت إلى أن الحكومة البريطانية تريد تعويض خسائر كورونا على حساب هؤلاء المقيمين بفرض غرامات كبيرة.