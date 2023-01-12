عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع ٣ صفقات سوبر فى يناير الجاري

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء يعكف حاليا على ملف ٣ صفقات قوية لدعم الفريق الأبيض فى يناير الجاري .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم: نسعى لدعم الزمالك بقوة وتعاقدنا فى بداية الموسم مع أفضل اللاعبين فى سوق الانتقالات ونسعى جاهدين لاستعادة مسيرة الانتصارات ولن نتدخل فى عمل فيريرا ولن يتم إقالته وسيلاقى كل الدعم حتى نهاية عقده .

رسالة قوية لكهربا من مرتضى منصور

رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على قرار فيفا اليوم رفع الايقاف عن  محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم مع الإعلامي طارق يحي مقدم برنامج زمالكاوى: أنا عاوز كهربا .. كل يوم الغرامة بتزيد والدولار  فى الطالع .. وغرامة الزمالك هتدفعها ..يعنى هتدفعها وبالفؤائد كمان .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن محمود الخطيب رئيس الأهلى وراء أزمة كهربا بعدم سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بعد أخلاله بتعاقده مع الزمالك. 

و جه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى قائلا: لا تستمع للأسطورة .. وأوعى تفتكر انك لو كتبت حاجة باسم حد تانى مش هحجز عليها .. القانون بيقول من اول دقيقة لصدور الحكم كل ممتالكاتك سيتم الحجز عليها وإسال محاميك المحترم أشرف عبدالعزيز .

خطوة جديدة لمجلس الزمالك 

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك إجراء فورى عقب انتهاء مدة إيقاف كهربا اليوم لمدة ٦ شهور سابقة بإرسال شكوي للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا تفيد عدم سداد لاعب الأهلى الغرامة الموقعة عليه وقدرها ٢ مليون و٢٥٠ ألف دولار فى يوليو الماضي .

ومن المنتظر أن يصدر فيفا قرار جديد فى حال عدم سداد كهربا غرامة الزمالك بإيقاف اللاعب لمدة عاما أخر بجانب استمرار مضاعفة الفؤائد على المبلغ الإجمالي والتى وصلت الان لقرابة ٨٠ مليون جنيه .

وكان السويسري كولر قد استبعد كهربا من قائمة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقرر لها اليوم منتظرا وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي فى الاستعانة بخدمات اللاعب الذى لم يشارك فى أى مباراة على مدار ٦ شهور مضت .

وياما مسئولو الأهلى فى الاستعانة بخدمات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق فى مونديال الأندية بالمغرب فبراير الماضي.. فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو الزمالك بأن كهربا لن يلعب اى مباراة الا بعد سداد غرامة الزمالك والتى تتواصل فوائدها من غرامات التأخير يوما بعد الآخر .

3 صفقات نارية صفقات الزمالك مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

ترشيحاتنا

صفعة لـ نتنياهو .. دا سيلفا يقيل سفير البرازيل في إسرائيل

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لكهربا بعد قرار رفع الإيقاف عنه

بسبب المبيعات الضعيفة.. سامسونج تلغي هاتف GALAXY S24 بلس

دعاء بديل لركعتى تحية المسجد..علي جمعة يكشف صحته

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع ٣ صفقات سوبر فى يناير الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار

بفستان جريء... ريا أبي راشد تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ