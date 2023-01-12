مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع ٣ صفقات سوبر فى يناير الجاري

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء يعكف حاليا على ملف ٣ صفقات قوية لدعم الفريق الأبيض فى يناير الجاري .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم: نسعى لدعم الزمالك بقوة وتعاقدنا فى بداية الموسم مع أفضل اللاعبين فى سوق الانتقالات ونسعى جاهدين لاستعادة مسيرة الانتصارات ولن نتدخل فى عمل فيريرا ولن يتم إقالته وسيلاقى كل الدعم حتى نهاية عقده .

رسالة قوية لكهربا من مرتضى منصور

رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على قرار فيفا اليوم رفع الايقاف عن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم مع الإعلامي طارق يحي مقدم برنامج زمالكاوى: أنا عاوز كهربا .. كل يوم الغرامة بتزيد والدولار فى الطالع .. وغرامة الزمالك هتدفعها ..يعنى هتدفعها وبالفؤائد كمان .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن محمود الخطيب رئيس الأهلى وراء أزمة كهربا بعدم سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بعد أخلاله بتعاقده مع الزمالك.

و جه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى قائلا: لا تستمع للأسطورة .. وأوعى تفتكر انك لو كتبت حاجة باسم حد تانى مش هحجز عليها .. القانون بيقول من اول دقيقة لصدور الحكم كل ممتالكاتك سيتم الحجز عليها وإسال محاميك المحترم أشرف عبدالعزيز .

خطوة جديدة لمجلس الزمالك

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك إجراء فورى عقب انتهاء مدة إيقاف كهربا اليوم لمدة ٦ شهور سابقة بإرسال شكوي للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا تفيد عدم سداد لاعب الأهلى الغرامة الموقعة عليه وقدرها ٢ مليون و٢٥٠ ألف دولار فى يوليو الماضي .

ومن المنتظر أن يصدر فيفا قرار جديد فى حال عدم سداد كهربا غرامة الزمالك بإيقاف اللاعب لمدة عاما أخر بجانب استمرار مضاعفة الفؤائد على المبلغ الإجمالي والتى وصلت الان لقرابة ٨٠ مليون جنيه .

وكان السويسري كولر قد استبعد كهربا من قائمة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقرر لها اليوم منتظرا وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي فى الاستعانة بخدمات اللاعب الذى لم يشارك فى أى مباراة على مدار ٦ شهور مضت .

وياما مسئولو الأهلى فى الاستعانة بخدمات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق فى مونديال الأندية بالمغرب فبراير الماضي.. فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو الزمالك بأن كهربا لن يلعب اى مباراة الا بعد سداد غرامة الزمالك والتى تتواصل فوائدها من غرامات التأخير يوما بعد الآخر .