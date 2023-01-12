شكوي جديدة من الزمالك ضد كهربا ومصير وفتوح وجمعة.. شوبير يكشف التفاصيل

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، عن موقف نادي الزمالك من رفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» والذي تم الإعلان عنه، أمس الأربعاء، ما جعله متاحا مع المارد الأحمر في اللقاءات المقبلة.

وقال شوبير: «مفيش مشكلة على إيقاف كهربا لو لعب النهاردة، لكن نادي الزمالك سيتقدم بشكوى النهاردة بسبب هذا الأمر للجنة فض الشكاوى في فيفا، من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه».

وأضاف حارس الأهلي الأسبق: «ممكن تجدد إيقاف كهربا دا رأي في الوقت الحالي، وفي رأي تاني إن مش قبل 1 سبتمبر حتى يتم الفصل في إيقاف اللاعب مرة أخرى أم لا».

مصير عبد الله جمعة وأحمد فتوح مع الزمالك

وعن موقف عبد الله جمعة وأحمد فتوح، ثنائي الزمالك، قال شوبير: «لا بد من خضوع جمعة وفتوح لكشف منشطات خلال الساعات الجارية وفقا لمنظمة النادو، وممكن يلعبوا بعد 72 ساعة بشكل طبيعي مع الزمالك».

وكان محمود عبد المنعم كهربا قد قدم طعنا على العقوبة الموقعة عليه لنادي الزمالك، والتي تقضي بتغريمه 2.4 مليون دولار، وقدم كهربا طعنا على العقوبة الموقعة عليه، وبالتالي سيتم تحويل الأمر للمحكمة الدولية والتي ستفصل في القرار في شهر يونيو.