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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تتألق بميك آب جذاب على انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ايتن عامر، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ايتن بلوك ميك اب ساحر، وخطفت الأنظار بابتسامتها، وجمالها، وتفاعل الجمهور مع سر رشاقتها وظهورها الأنيق.

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آيتن عامر بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

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بفستان مكشوف.. آيتن عامر تخطف أنظار متابعيها

وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

ايتن عامر انستجرام الفنانة ايتن عامر

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