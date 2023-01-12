البيت الأبيض: العطل الناتج عنه توقف حركة الطيران الأمريكية ليس هجومًا سيبرانيًا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن وزير النقل بيت بوتيجيج، أبلغ الرئيس جو بايدن، أنه ليس هناك دليلا على أن العطل الذي طرأ على أنظمة الحواسيب في المطارات الأمريكية، الذي تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية نحو ساعة ونصف تقريبا، وقع جراء هجوم سيبراني.



وأوضح وزير النقل الأمريكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/- أن إصدار قرار وقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة جاء لضرورات السلامة، مضيفا أنه تم استئناف الرحلات الجوية بعد أن تأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن كل شيء يسير على ما يرام.



يشار إلى أن العطل الذي أعلنت عنه إدارة الطيران الفيدرالية تسبب في تأجيل آلاف الرحلات داخل وخارج الولايات المتحدة.