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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعذر سفر منتخب المغرب إلى الجزائر لخوض أمم أفريقيا للمحليين |بيان رسمي

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تعذر سفر منتخب المغرب إلى الجزائر، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي: "تعذر سفر منتخب المغرب إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، والتي ستقام بالجزائر خلال الفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

أضاف البيان: "كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، تقدم يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ".

اختتم البيان: "وبينما كان منتخب المغرب يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير، لم يحصل الاتحاد المغربي على الترخيص النهائي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية".

 

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