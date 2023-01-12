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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البلطي بـ 47 والمكرونة بـ 80 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم| فيديو

أسعار السمك
أسعار السمك

رصدت عدسة "صدي البلد" من خلال بث مباشر، أسعار السمك داخل إحدي الأسواق في الجيزة، اليوم الخميس 12 من يناير الجاري.

وقال محمد مندي أحد تجار الأسماك، أن سعر السمك البلطي بـ 47 جنيهًا للكيلو، وسعر الماكريل بـ 75 جنيهًا، وسعر السمك الفيليه بـ 130 جنيهًا.

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وتابع أن سعر المكرونة البلدي بـ 80 جنيهًا، وسعر الجمبري الوسط بـ 190 جنيهًا، وسعر الماكريل الشك بـ 55 جنيهًا.

وأشار محمد إلي أن مزارع الأسماك تتأثر بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، مما يقل من تواجد الأسماك وقلة حركة البيع والشراء في الأسواق.

أسعار الجمبري اليوم الخميس 
 

ووصل سعر الكابوريا الحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري الصغير والوسط بين 165 و275 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1  من 64 إلى 88 جنيها، والبوري 2 بين 40 و 56 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 75 و125  جنيها، والقاروص من 60 إلى 200 جنيها، والسردين بين 20 و35 جنيها، والماكريل المجمد 55 جنيها.

https://fb.watch/h-Gr3IZWLD/?mibextid=v7YzmG

أسعار السمك السمك محافظة الجيزة الاسماك الجمبرى

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