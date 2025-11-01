آرسنال في مهمة التحليق بالصدارة بعيدا أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا نظيره بيرنلي، اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل آرسنال اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى “الجانرز” إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في المسابقة، من أجل تعزيز موقعه في القمة، في مواجهة تبدو سهلة على الورق لكنها كانت صعبة في المواجهات السابقة بين الفريقين.

ويمتلك آرسنال أقوى دفاع في الدوري بعد أن استقبلت شباكه 3 أهداف فقط منذ بداية الموسم، إلا أن مواجهاته الأخيرة أمام بيرنلي اتسمت بالندية، حيث انتهت آخر أربع مباريات بين الفريقين بهدف نظيف لصالح آرسنال في كل مرة.

ويواجه أرتيتا أزمة إصابات تضرب صفوف فريقه في مرحلة مهمة من الموسم، إذ يغيب المدافع الفرنسي ويليام صليبا بعد تعرضه لإصابة أمام كريستال بالاس، كما تضم قائمة الغيابات كلاً من مارتن أوديجارد، وجابرييل مارتينيلي، وجابرييل جيسوس، وكاي هافيرتز، ما يضع المدرب الإسباني أمام خيارات محدودة في تشكيلته الأساسية قبل مواجهة بيرنلي.