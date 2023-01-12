السجيني يطالب بانشاء لجنة عليا لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة

طالب النائب أحمد السجيني بضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية.

و أشاد السجيني بجهود وزير الزراعة السيد القصير في هذا الملف و كذلك جهود وزارة الصحة في هذا السياق و ذلك بحضور خالد عبد الغفّار وزير الصحة .

و قال السجيني الوزارات المعنية تقوم بدورها لكن علينا أن ننسق بين الوزارات من خلال اللجنة العليا حتى تتكامل الجهود عبر اجتماعات .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاس النائب أحمد السجيني لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الحنفيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان .

و طالب السجيني بإنشاء لجنة عليا تساهم في التنسيق مع الجهات المعنية بما ينهي هذه الأزمة لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية على أن تشارك في اللجنة كافة الجهات المعنية ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم .

و من جانبها حذرت منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان من غياب الوعي في التعامل مع الحيوانات مشددة على أهمية التوعية بفكرة التطعيم الجماعي و قالت أن التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الملف يتطلب أن يكون هناك جدية و تظهر في صياغة التشريعات و المخاطبة الرسمية من جانب الحكومة لهذه المنظمات على أن يكون الخطاب مقرون بمضمون تنفيذي يمس جدية الحكومة في التعامل مع الأمر .

وأوضحت أن الاهتمام بالتشريعات ضرورة لتحقيق عنصر الجدية في التعامل العلمي السليم للمشكلة .