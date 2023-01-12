استهداف الوفد الصيني.. بكين تندد بهجوم كابول

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس ، إن الصين تندد بشدة بالهجوم الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وتأمل أن توفر حكومة أفغانستان الحماية لمواطني كافة البلدان بما في ذلك المواطنين الصينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين عن الانفجار الذي قيل إنه كان يستهدف وفدا صينيا “على حد علمنا، لم يسقط قتلى أو جرحى صينيون في هذا الهجوم الإرهابي”.

وكانت قد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن 20 شخصًا لقوا حتفهم امس الأربعاء نتيجة تفجير نفذه انتحاري أمام وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، وأن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع، الأمر الذي تسبب في وقوع 20 شخصا قتلى وكثيرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري.

وأظهرت صورة للموقع، أكدتها مصادر رسمية، وقوع مصابين وقتلى خارج الوزارة، وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم، فيما قال خالد زدران، المتحدث باسم الشرطة، إن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لكنه لم يقدم عددًا للضحايا، قائلا إن المسؤولين يحققون.