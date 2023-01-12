عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف الوفد الصيني.. بكين تندد بهجوم كابول

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس ، إن الصين تندد بشدة بالهجوم الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وتأمل أن توفر حكومة أفغانستان الحماية لمواطني كافة البلدان بما في ذلك المواطنين الصينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين عن الانفجار الذي قيل إنه كان يستهدف وفدا صينيا “على حد علمنا، لم يسقط قتلى أو جرحى صينيون في هذا الهجوم الإرهابي”.

وكانت قد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن 20 شخصًا لقوا حتفهم امس الأربعاء نتيجة تفجير نفذه انتحاري أمام وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، وأن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع، الأمر الذي تسبب في وقوع 20 شخصا قتلى وكثيرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري.

وأظهرت صورة للموقع، أكدتها مصادر رسمية، وقوع مصابين وقتلى خارج الوزارة، وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم، فيما قال خالد زدران، المتحدث باسم الشرطة، إن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لكنه لم يقدم عددًا للضحايا، قائلا إن المسؤولين يحققون.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض حاد في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

ترشيحاتنا

دعاء بين السجدتين .. 3 كلمات نبوية تأتيك بخيرات الدنيا والآخرة

مصر تعلن مساندتها لجهود التنمية والاستقرار فى العراق.. تفاصيل

المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد 15 لمتهم في داعش روض الفرج

بعد بلورة المحاور واللجان.. رسميا| إنطلاق جلسات الحوار الوطني خلال أيام

خصم 13 ألف جنيه على موبايل سوني الجبار Sony Xperia 1 IV  

اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا.. هل ينهي الحرب أم يظل عاجزا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

10 أيام من نار يا زمالك.. حكاية أصعب 180 دقيقة في مسيرة فيريرا

سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

سعر الدولار في البنوك.. وتراجع كبير في الذهب

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ