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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميشيل بلاتيني مرشحا لمنصب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

بلاتيني وبلاتر
بلاتيني وبلاتر

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد يخلف نويل لو جريت في رئاسة الاتحاد الفرنسي للعبة.

 وأشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليوم الخميس إلى أن اتحاد الكرة الفرنسي يعمل على خطة مع بلاتيني.

 كما أوضحت محطة"راديو مونت كارلو"  أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تساءل عما إذا كان بلاتيني لديه اهتمام بالمنصب.

 ورحل لو جريت عن رئاسة الاتحاد الفرنسي ‏لكرة القدم في أعقاب الانتقادات التي تعرض لها بعد تصريحاته ضد الأسطورة زين الدين زيدان.

 وكان زيدان القائد السابق لمنتخب فرنسا، مرشحا بقوة لخلافة ديدييه ديشامب في تدريب منتخب فرنسا لكن لو جريت قال لمحطة "ار ام سي" الإذاعية أنه  إنه لن يجري اتصالا هاتفيا مع أحد أكثر لاعبي فرنسا تتويجًا ، وأضاف: "أنا لا أبالي ، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد".

 ويخضع لو جريت واتحاد الكرة الفرنسي للتحقيق بشأن إدعاءات حول حدوث إساءات جنسية، لكنه نفى كل هذه الاتهامات.

 وبعد تبرئته من قبل محكمة سويسرية من تهم الاحتيال في يوليو الماضي ، قال بلاتيني إنه لم يعد يبحث عن العمل كمسؤول كرة قدم. في الوقت نفسه ، لم يرغب في الابتعاد تمامًا عن عالم الساحرة المستديرة، وأكد إنه سيكون متاحًا إذا كان هناك شيء إيجابي.

ميشيل بلاتيني اتحاد الكرة الفرنسي الرئيس الفرنسي

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