جامعة حلوان: تصحيح الامتحانات بصفة يومية لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول سريعاً

تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على متابعة اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة وكافة سبل الراحة والأمان للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأضاف رفاعي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن جامعة حلوان حرصت على تقديم امتحانات تساهم في قياس مستوى الطلاب وموائمتهم لسوق العمل ومعرفة نقاط الضعف لديهم، بجانب تنشيط دافعية التعلم ، مع مراعاة تنوع الأسئلة لتغطي معظم أجزاء المقرر، وكذلك إعطاء الوقت الكاف للطلاب.

كما نوه إلى انتظام أعمال الكنترولات الخاصة بالامتحانات لرصد الدرجات و التصحيح لحظة بلحظة و بصفة يومية لإعلان نتائج الامتحانات في أسرع وقت للطلاب .

و تعلن جامعة حلوان نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول إلكترونيا عبر الموقع الخاص بها فور الانتهاء منها .