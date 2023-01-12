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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| قيمة الوديعة الدولارية لأبرز أنواع فولكس فاجن.. أكثر 5 فئات جديدة تم بيعها في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شركة فولكس فاجن تعتبر من أكبر شركات صناعة السيارات ويوجد لها حصة في سوق السيارات، بلغت أكثر من 20% من أجمالي عدد السيارات في جميع أنحاء العالم.

أعلنت شركة  فورد عن أسعار سياراتها الفيس ليفت الجديدة من فورد فوكاس موديل 2023 في مصر، حيث وصلت الزيادات عن إصداراتها عام 2022 إلي 180 ألف جنيه.

أعلنت شركة جاك الصينية عن زيادة أسعار طرازاتها في مصر، وتبدأ أسعارها الأن في مصر موديل 2023 من 539.900 ألف جنيه، وتصل قيمة زيادة سعرها الي 60 ألف جنيه.

تنتمي سيارة بورشه كايين موديل 2023 إلى الجيل الثالث من السيارات الكروس اوفر الفارهة التي تنتجها شركة بورشه الألمانية متوسطة الحجم منذ عام 2003 ، وطرحت بورشه الجيل الثالث من كايين عام 2017، وكان آخر نسخة منها بورشه كايين تيربو GT التي أنتجت عام 2021.

تنتمي سيارة تسلا X  موديل 2023 إلى فئة السيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم، واستعارة قاعدة عجلاتها من سيارات تيسلا موديل اس، وتم إنتاج  تسلا X  للمرة الأولى عام 2015 بتصميم أبواب تفتح لأعلى، وتم أيضا تطوير السيارة خلال السنوات السابقة وتحسين البطاريات والمواصفات والأنظمة المساعدة على القيادة.

القيادة تحت المطر تعتبر من الأمور التي يفضل العديد من الأشخاص سائقين السيارات الابتعاد عنها، وذلك لأن  المطر من أهم مسببات حوادث السير الناجمة عن الانزلاقات والتي تشكل خطر على سائقي السيارات في الأجواء الممطرة، ومن الممكن أن تؤدي الي حدوث خسائر وحوادث سير مرعبة، ويجب على الراغبين في السياقة تحت المطر اتباع بعض المبادئ الأساسية التي من شأنها حمياتهم أثناء السير تحت الأمطار.

شهد قطاع صناعة السيارات خلال عام 2022 العديد من المشاكل التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة، وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، عن إجمالي مبيعات سوق السيارات المصري حتى نهاية نوفمبر الماضي.

يحتوى السوق المصري على باقة من أكثر السيارات اليابانية اعتمادية وأسعار مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي من أشهر العلامات التجارية مثل تويوتا ونيسان وهوندا وسوبارو و مازدا.

شهدت القائمة السعرية لإصدارات شركة ستروين الفرنسية العديد من الزيادات الجديدة، ومنها النسخة سي اليزيه موديل 2023 والتي تتصدر قائمة الأرخص سعرًا ضمن طرازات ستروين المطروحة بالسوق المصري، حيث بلغت نسبة الزيادة لتلك النسخة نحو 69 الف جنيه.

تعتبر سيارات العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن من أبرز الإصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن قانون الإعفاء الجمركي والضريبي للمغتربين، حيث تقدم باقة متنوعة من أقوى موديلات البنزين والكهرباء.

 

 

 

 

باسات بـ 140 ألف جنيه فورد فورد فوكاس موديل 2023 أكثر السيارات اليابانية اعتمادية السيارات خلال عام 2022 8 نصائح هامة للقيادة تحت مياه الأمطار

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