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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة من ستروين بعد الزيادة الأخيرة .. صور

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه موديل 2023

شهدت القائمة السعرية لاصدارات شركة ستروين الفرنسية العديد من الزيادات الجديدة، ومنها النسخة سي اليزيه موديل 2023 والتي تتصدر قائمة الارخص سعرًا ضمن طرازات ستروين المطروحة بالسوق المصري، حيث بلغت نسبة الزيادة لتلك النسخة نحو 69 الف جنيه.

 

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023.

سعر ستروين C4 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

بعد الزيادة الأخيرة .. سعر ستروين سي اليزيه 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 

 

الفئة الاولى ستروين سي اليزيه موديل 2023 بقيمة قدرها 459 ألف جنيه بدلاً من 389.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين سي اليزيه موديل 2023 بقيمة قدرها 499 ألف جنيه بدلاً من 429.900 ألف جنيه.

 

ستروين سي اليزيه موديل 2023 

دعمت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بعدة تجهيزات تتضمن، مكابح ABS و EBD،  ونظام الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وقفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، مع زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وعجلة قيادة باور.

ستروين سي اليزيه موديل 2023 

وتستخدم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 جنوط رياضية بين 15 و 16 بوصة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي.

ستروين سي اليزيه موديل 2023 

ويمكن لمحرك السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 ضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع امكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 10.8 ثانية.

ستروين سي اليزيه موديل 2023 
ستروين سي إليزيه موديل 2023 سي اليزيه موديل 2023 ستروين سي اليزيه موديل 2023 الاسعار الرسمية الجديدة

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