سعر ستروين C4 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

عززت العلامة التجارية الفرنسية ستروين من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023 ومنها السيارة الرياضية C4، والتي تقدم في مصر بسعر يبدأ من 659.900 جنيه للفئة الاولى FEEL.

لتتبعها الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 669.900 جنيه، و 719.900 جنيه للفئة الثالثة SHINE، بينما يأتي سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات SHINE RED INTERIOR بقيمة قدرها 729.900 جنيه.

ستروين C4 موديل 2023

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع مواصفات السيارة ستروين C4 موديل 2023 في مصر.

تتمتع السيارة ستروين C4 موديل 2023 بجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية LED، واضاءة نهارية تعمل بنفس التقنية، وزجاج خلفي معتم، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية يصل لـ 6 AIRBAGS.

ستروين C4 موديل 2023

وتأتي السيارة ستروين C4 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات مثل، حساسات ركن، زر تشغيل المحرك وايقافه، مع سخانات بالزجاج الخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء ثنائي الأداء، وشاشة 10 بوصة تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية.

ستروين C4 موديل 2023

وتستمد السيارة ستروين C4 موديل 2023 اوامر الانتقال بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من ثمانية سرعات، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في توقيت زمني يستغرق 8.2 ثانية.

ستروين C4 موديل 2023

ويمكن لمحرك السيارة ستروين C4 موديل 2023 ضخ قوة اجمالية قدرها 155 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، حيث يقدم محرك السيارة بسعة 1200 سي سي تيربو، ثلاثي الاسطوانات.