باسات بـ 140 ألف جنيه | صور

شركة فولكس فاجن تعتبر من أكبر شركات صناعة السيارات ويوجد لها حصة في سوق السيارات، بلغت أكثر من 20% من أجمالي عدد السيارات في جميع أنحاء العالم.

وتضم شركة فولكس فاجن 12 علامة تجارية مختلفة وتفوقت شركة فولكس في النصف الأول من عام2015 على تويوتا وجنرال موتورز من ناحية المبيعات حيث باعت فولكس فاجن 5.04 مليون سيارة، وتويوتا 5.02 مليون سيارة، وجنرال موتورز 80.4 مليون وكانت وتطمح الشركة إلى أن تكون على نحو دائم من أكبر مصانع السيارات في العالم، ومن إصداراتها، سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000، التي نالت علي أعجاب المصريين لما تحتوي عليه من مميزات، منها محركها القوي، وتصميمها الفريد، واعتماديتها العالية، بالإضافة الي أنها تنتمي الي فئة السيارات السيدان.

سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000

سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000

مواصفات سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000

زودت سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200000 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، عدا السف، ويوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000

تمتلك مقصورة سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000 العديد من التجهيزات منها، تكيف، و EBD، و

باور ستيرنج، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وكونسول وسطي خلفي، وكونسول وسطي أمامي ، وفرش مقاعد من الجلد، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ويمكن أعادة ضبط حركة المقاعد الأمامية بشكل كهربائي، ومقاعد رأس أمامية يمكن إعادة ضبطها بشكل يدوي.

سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000

تظهر سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بلون السيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الأبواب الخارجية بنفس لون السيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وإشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000

سعر سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000

تأتي سيارة فولكس فاجن باسات B5 موديل 2000 للبيع في سوق المستعمل المصري بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .