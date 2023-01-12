انخفاض مبيعات فولكس فاجن العالمية 6.8% خلال عام 2022

تعتبر أودي وفولكس فاجن من أحدث العلامات التجارية التي أبلغت عن مبيعاتها العالمية لعام 2022، وقد شهد كل من مصنعي السيارات انخفاضًا في إجمالي المبيعات حول العالم لهذا العام، لكنهما شهدتا نموًا قويًا في الطلب على السيارات الكهربائية.

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مبيعات فولكس فاجن

بلغت مبيعات فولكس فاجن في جميع أنحاء العالم في عام 2022 نحو 4.56 مليون سيارة ، بانخفاض 6.8 في المائة عن العام السابق، لم يفصل إعلان الشركة عمليات التسليم حسب المنطقة.

سلمت فولكس فاجن حوالي 330 ألف سيارة كهربائية في عام 2022 ، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 23.6 في المائة عن عام 2021، وشهدت الصين نمواً بنسبة 102.9% في حجم المركبات الكهربائية من خلال الحصول على 143,100 منها.

بلغ مبيعات سيارة ID4 حوالي 170000 سيارة من الإجمالي العام للسيارات المباعة في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أفضل سيارة كهربائية للعلامة التجارية، وارتفعت عمليات التسليم في الولايات المتحدة بنسبة 27.7% لتصل إلى 22700 وحدة من النموذج.

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قال إيميلدا لاب ، عضو مجلس إدارة فولكس فاجن للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع: "يؤكد النمو الملحوظ في الطرازات الكهربائية أنه من خلال مجموعة منتجاتنا الجذابة، فإننا نسير على الطريق الصحيح لنصبح العلامة التجارية الأكثر ثقة لإنتاج وسائل النقل النظيفة".

مبيعات أودي

تقتصر مبيعات أودي على فئة معينة فقط من السيارات الفاخرة، ولا تبيع عددًا كبيرًا مثل فولكس فاجن، لكن اتجاهات العلامة التجارية المتميزة مماثلة لنظيرتها في السوق الشامل، حيث سلمت مليون و 614231 طرازًا في جميع أنحاء العالم في عام 2022 ، بانخفاض 3.9 بالمائة عن العام السابق.

في الولايات المتحدة، نقلت أودي 186,875 سيارة في عام 2022 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5 في المائة، حيث تم تسليم 62912 ، مما يجعلها الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية.

أظهرت المركبات الكهربائية نموًا قويًا للغاية في جميع أنحاء العالم، حيث سلمت أودي 118.196 طرازًا كهربائيًا في عام 2022 ، بزيادة 42.8% على أساس سنوي.

قال هيلديجارد وورتمان، عضو مجلس إدارة المبيعات والتسويق في أودي: "تُظهر لنا الأرقام القوية للموديلات الكهربائية بالكامل أن تركيزنا الواضح على التنقل الكهربائي هو المسار الصحيح".

لا يزال هناك طلب على السيارات عالية الأداء أيضًا، حيث سجل قسم أودي سبورت 45515 عملية تسليم في عام 2022 ، بزيادة قدرها 15.6%.

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مبيعات العلامات التجارية الأخرى لمجموعة فولكس فاجن

أصدر بعض الأعضاء الآخرين في مجموعة فولكس فاجن للعلامات التجارية أرقام مبيعاتهم لعام 2022، سجلت بنتلي رقماً قياسياً جديداً من خلال تسليم 15174 سيارة ، بزيادة 4% عن العام الماضي، ونقلت لامبورجيني رقمًا قياسيًا قدره 9233 سيارة ، بزيادة قدرها 10% عن عام 2021.