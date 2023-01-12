سعر بورشه كايين 2023 في السعودية| صور

تنتمي سيارة بورشه كايين موديل 2023 إلى الجيل الثالث من السيارات الكروس اوفر الفارهة التي تنتجها شركة بورشه الألمانية متوسطة الحجم منذ عام 2003 ، وطرحت بورشه الجيل الثالث من كايين عام 2017، وكان آخر نسخة منها بورشه كايين تيربو GT التي أنتجت عام 2021.

سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

مواصفات محرك سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

تعمد سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية علي محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، متصل بشاحن تيربو، ينتجوا سويا قوة 340 حصان ، وعزم أقصي للدوران 450 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في مدة قدرها 6.2 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى 245 كم/ساعه .

سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

أو محرك 6 سلندر سعة 2900 سي سي، مزود بشاحن تيربو ثنائي يولد قوة 440 حصان، وعزم أقصي للدوران 550 نيوتن/متر .

أو محرك تيربو مكون من 8 أسطوانات سعة 4000 سي سي، مع شاحن تيربو ثنائي ينتجوا قوة معا 550 حصان، وعزم أقصي للدوران 770 نيوتن/متر.

أما نسخة GTS فحصلت على نفس محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي تيربو ثنائي، ينتج قوة تصل إلى 460 حصان، وعزم أقصي للدوران 620 نيوتن/متر.

وتقدم نسخة بورشه كايين هايبرد بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، مدعوم شاحن تيربو كهربائي ، ينتج قوة 100 كيلوواط، وتبلغ القوة الإجمالية الي 462 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر.

سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

وزودت نسخة بورشه كايين تيربو اس هايبرد بمحرك 8 أسطوانات سعة 4000 سي سي، ومتصل بمحرك كهربائي بقوة 100 كيلوواط، ينتجوا قوه إجمالية 680 حصان، وعزم أقصي للدوران 900 نيوتن/متر.

بالنسبة الي النسخة الأقوى من بورشه في نسخة تيربو GT، التي يتوافر بها محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي، مع شاحن تيربو ثنائي ينتجوا قوة 640 حصان، وعزم أقصي للدوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في 3.3 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 300 كم/ساعه.

المواصفات الداخلية لسيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

تتميز مقصورة سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية بالرحابة، وعناصر قياسية، ومقاعد مكسوة بجلد جزئي، وتم كسوة عجلة القيادة وناقل السرعة ومساند الأذرع في الأبواب والكونسول الوسطي بالجلد، وإضاءة محيطة داخليه تعمل أثناء الظلام.

سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

المواصفات الخارجية لسيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

تظهر سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية من الخارج بتصميم خارجي جديد، وهوية علامة بورشه تجارية جديدة، وتم زيادة الطول الخارجي بمقدار 63 مم، وذلك دون حدوث أى تغيير، وانخفض ارتفاع السقف بمقدار 9 مم مقارنة بالجيل السابق.

تقدم سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية بطول 4918 مم، وعرض 1983 مم، واحتفظت بالطايع الأنيق والانسيابي لكايين، وجنوط يتراوح مقاسها من 19 الي 22 بوصه .

سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

أسعار سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية

يبدأ سعر سيارة بورشه كايين موديل 2023 في السعودية من 395 ألف ريال سعودي، ويصل الي 890 ألف ريال سعودي .